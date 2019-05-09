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Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'ndan ilk toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

HAYVAN haklarını araştırmak üzere kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - HAYVAN haklarını araştırmak üzere kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda kurulan 5 ayrı araştırma komisyonu üyeleri belli oldu. 5 siyasi partinin belirlediği üyelerin Genel Kurul'da okunmasının ardından ilk toplantıyı Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu yaptı. Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik kurulan komisyonun başkanlığını AK Parti'li Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel yürütecek. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkan vekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız katip üye oldu. Komisyonda ayrıca AK Parti'li milletvekilleri Serap Yaşar, Yunus Kılıç; CHP'den Gülizar Biçer Karaca, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Deniz Yavuzyılmaz, HDP'den Oya Ersoy, MHP'den Hasan Kalyoncu, İYİ Parti'den Zeki Hakan Sıdalı yer aldı.
Komisyonlar, 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek, gerekirse 1 ay ek süre alabilecek.

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