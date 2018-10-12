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Hayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lise öğrencileriyle buluşan dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, hayvan haklarını anlatmak için bugüne kadar 100 bin kilometre yol katederek, 750 semirer verdiğini söyledi.

Hayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lise öğrencileriyle buluşan dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, hayvan haklarını anlatmak için bugüne kadar 100 bin kilometre yol katederek, 750 semirer verdiğini söyledi.
Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda öğrencilerle bir araya gelen oyuncu Semih İğdigül, anlattıkları ile bazen güldürdü bazen de duygulandırdı. Konferansa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, çok yararlandıklarını anlatırken, İğdigül de sağlığı elverdiğince gezilerine devam edeceğini belirtti.
Burhaniye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Semih İğdigül, gittiği her yerde dugusal anlar yaşadıklarını söyledi. Duygusal anların yanı sıra eğlenip güldüklerini de aktaran İğdigül, "Türkiye'yi karış karış geziyorum. Belki 100 binin üzerinde oldu katettiğim kilometre. Arabamı her yere sürüyorum. Benim arabam evim. '1+0' diyorum. Arabamda yatağım yorganım her şeyim var. Yemek aramam, yatacak yer aramam. Sadece öğrencilerimize faydalı olabilmek, hayvan hakları ile ilgili bir mücadele edebilmek adına çalışıyorum. Bugüne kadar 750'den fazla seminer oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 2 senedir hep benim yanımdaydı. Bu çalışmalara, seminerlere ölene kadar, yani sağlığım elverdiğince devam etmek istiyorum. Bunun faydasını görüyorum" dedi.
Semih İğdigül'e teşekkür eden öğretmen Günay Kanlı ise "Zaten çocuklara aynı şeyi vurguluyoruz. Özellikle ben vurguluyorum. Merhametsizlik ve vicdansızlık çağımızın en büyük sorunu bence. Burada da bu konuları işledik, gördük. Biliyorduk belki ama daha iyi görmemize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Hayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdiHayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdiHayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdiHayvan hakları için 100 bin kilometre yol katedip, 750 seminer verdi

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