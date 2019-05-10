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Hayvan hakları için başlattıkları imza kampanyasında hedefe az kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, labrador cinsi iki köpekleri zehirlenerek öldürülen Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın, iki yıl önce internette 'Hayvanları koruyacak yasal düzenleme istiyoruz' adıyla başlattıkları imza kampanyasında hedeflenen 500 bin imzaya yaklaşıldı.

Hayvan hakları için başlattıkları imza kampanyasında hedefe az kaldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'te, labrador cinsi iki köpekleri zehirlenerek öldürülen Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın, iki yıl önce internette 'Hayvanları koruyacak yasal düzenleme istiyoruz' adıyla başlattıkları imza kampanyasında hedeflenen 500 bin imzaya yaklaşıldı. Çift, 'Django' ve 'Pamuk' isimli köpeklerini kaybetmelerinin, hayvan haklarının gerçekten korunduğu bir yasanın yürürlüğe girmesine vesile olmasını diledi.
Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Django' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Olayla ilgili çiftin komşusu Kaan Ü., yargılanmaya başladı. Olayın ardından Tanem Sivar ve Edhem Dirvana çifti, iki köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi nedeniyle change.org.tr adresinde, 'Hayvan hakları değişsin #djangobozburun' başlığıyla imza kampanyası başlattı. 2 yıl önce başlatılan ve şimdiye kadar yaklaşık 479 bin kişinin destek verdiği kampanya kapsamında toplanması hedeflenen 500 bin imzanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ulaştırılacağı belirtildi.
Dirvana çifti ise change.org'da kampanyayla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bir insanın, bizim oğlumuzla büyüyeceklerini hayal ettiğim köpeklerimiz Django'muz ve Pamuk'umuzu elimizden almaya, onları vahşice katletmeye ne hakkı var? Maalesef en acıklısı, nasıl bunun hak ettiği ölçüde bir cezası olmaz? TCK'da hayvanlara karşı işlenen suçlar, 'Mala zarar verme' başlığı altında yer alıyor. Yani TCK hayvanları can olarak değil, mal olarak görüyor. Hayvanlara karşı suç işleyen kişilere sadece idari para cezası verilebiliyor. Dilerim ki, Django ve Pamuk'un kaybı, hayvan dostlarımızın haklarının gerçekten korunduğu bir yasanın yürürlüğe girmesine vesile olur. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız ama bunun için siz hayvan dostlarının da yardımına ihtiyacımız olacak. Son günlerde sıkça tartışılan ancak henüz bir sonuca varılamamış olan hayvan haklarının gerçekten korunduğu bir yasa teklifinin kabul edilmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Kuşkusuz ki, Django ve Pamuk, geri gelmeyecek, tıpkı sayısız masum dostumuz gibi. Ama en azından bu yasa çıkarsa artık hayvanlara yapılanların bir cinayet, yapanların da cani ve katil olduğu kabul edilir. Aile olarak biz hayatımızı hep hayvanlarla güzelleştirdik. Her zaman her yerde hayvan hakları için savunucu olduk ve bugün son nefesimize kadar bu adam başta olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın hakkı için mücadele edeceğimize söz veriyoruz."
Bu arada Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yeni sonuçlanan davada tutuksuz sanık Kaan Ü., 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Hayvan hakları için başlattıkları imza kampanyasında hedefe az kaldıHayvan hakları için başlattıkları imza kampanyasında hedefe az kaldı

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