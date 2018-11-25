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Hayvan hakları için eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Basın açıklamasında, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağının kamuoyuyla paylaşılması ve görüşleri doğrultusunda değiştirilmesi istendi

İSTANBUL (AA) - Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağının kamuoyuna açıklanması ve görüşleri doğrultusunda düzeltilmesi talebiyle Kadıköy'de eylem yaptı.

350'ye yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı'nda "Hayvan Hakları Büyük İstanbul Buluşması"nı gerçekleştirdi.

"Katliama Hayır, Ölüm Yasası istemiyoruz" şeklinde pankart ve dövizler taşıyan grup, çeşitli sloganlar attı.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adına açıklama yapan Elif Ertürk, yasa taslağının kamuoyuyla paylaşılması ve görüşleri doğrultusunda değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yasanın sokak hayvanlarını barınaklara sürgüne ve ölüme gönderecek 6. maddesinin hayvanlar lehine düzeltilmesini talep ettiklerini belirten Ertürk, talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

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