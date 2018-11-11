Hayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılar

İzmir'de yaklaşık 200 kişi Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda hayvan hakları ve hayvanların yaşadığı işkencelere dikkat çekmek için toplandı. Vatandaşlar, üzerinde 'Deney merkezleri, mezbahaneler, kafesler yıkılsın', 'Kanlı ölüm yasasına hayır', 'Şiddete hayır, artık yeter' yazılı dövizler taşıdı. Yine 26 Haziran'da Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi sırasında ölen köpeğin resimlerini de göstericiler ellerinde taşıdı. Öte yandan, hayvan hakları için meydanda eylem yapıldığı sırada aynı meydanda faytonların müşteri taşıması dikkat çekti. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Özkan, mecliste bekleyen yasa tasarısının bazı maddelerine itirazlarının olduğunu, ayrıca son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artışa dikkat çekmek için toplandıklarını açıkladı. Şuanda yürürlükte olan 5199 sayılı yasanın 6'ncı maddesine asla dokunulmamasını istediklerini de kaydeden Özkan, "Çünkü bu madde bizim altın maddemiz. Bunun kaldırılması demek, hayvanların sokaklardan toplanıp, dağlara ve ormanlara atılması demektir. Oysa bu hayvanlar evcil, yaban hayata alışık değiller. Dağlarda, ormanlarda bizlerden ayrı yaşayamazlar. Bu maddenin kaldırılmamasını istiyoruz" diye konuştu.

'BİZ SUSARSAK ONLAR ÖLÜR'

Hazırlanan yasa tasarısında birçok maddenin sakıncalı olduğunu savunan Fevziye Özkan, "Bu yasa, 30- 40 hayvana bakamayan belediyelerin ellerine binlerce hayvan teslim etmeyi amaçlıyor. Buna da karşıyız. Yasanın yürütücüsü olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırımda bulunmasını istiyoruz. Ankara'nın dikkatini çekmek için toplandık. Türkiye'nin 71 ilinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak açıklamalarla sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz susarsak, sokaktaki masum canlar ölecek. Televizyonlarda yapılan bazı açıklamaları göz boyama ve makyaj olarak değerlendiriyoruz. Asla buna inanmıyoruz. Çünkü yasa tasarısı hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadı. Daha bir kere barınağa gitmemiş, bakım evi görmemiş bürokratların yasa tasarısı hazırlayarak bunu uygulama lüksü olamaz. Biz dışardaki durumu hepsinden daha iyi biliyoruz. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

'ONLARIN DA YAŞAMA HAKKI VAR'

Hayvanların yaşadığı şiddet olaylarına değinen Ender Ülger ve Aysun Ülger de yüzüne kedi resmi çizdi. Aysun Ülger, "Masum canlardan ellerini çeksinler. Allah'ın bir bildiği var ki bunları yarattı. Biz de insan olarak onlara elimizi uzatmalıyız, yardımcı olmalıyız. Yaşam haktır. Herkesin bu evrende yaşaması gerekiyor" dedi. Ender Ülger ise şunları söyledi: