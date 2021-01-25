Hayvan hakları kanun tasarısı neden hazırlanmıyor?

Rapor eğer yasalaşırsa havyanlar "mal" değil "duygulu varlık" olarak tanımlanacak.Hayvan Hakları ile ilgili ilk kanun 2004’te çıkarıldı. Ancak bu kanun günümüz şartlarını karşılamıyor. Bu nedenle yeni bir kanun çıkarılması talep ediliyor.

Hayvan hakkı savunucularının yıllardır belirttiği bu talebe ilk cevap 2011’de geldi. Yeni kanun için ilk metin hazırlandı. Ancak bu metne itirazlar vardı ve uzlaşma sağlanamadı.

2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hayvan hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerini Dolmabahçe’de kabul etti. Bu tarihten sonra da yasa konusunda çalışmalar hız kazandı. Ancak aradan 9 yıl geçmesine rağmen yasa halen ortada yok.

En son TBMM’de hayvan hakları ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon raporunu geçen yıl tamamladı.

Bu rapor bugüne kadar gerek siyasi partiler gerekse sivil toplum örgütlerinin üzerinde uzlaşmasına rağmen halen bir kanun tasarısına dönüşmedi.

Normalde yıldırım hızıyla kanun tasarısı hazırlanıp, bir gecede Meclis’ten geçen kanunlar bulunmasına rağmen, hayvan hakları ile ilgili yeni bir kanun tasarısının ortada bulunmaması tepkiler neden oluyor.