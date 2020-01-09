Hayvan hakları savunucuları faytona koşulan atlar için yaşam zinciri oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Hayvan Hakları İnisiyatifi üyesi Kübra Aygün, atlı faytonların yasaklanması ve Adalar'daki atların tamamen özgür rehabilitasyon şartlarına alınmasına ilişkin taleplerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'a ilettiklerini belirterek, Vali Yerlikaya'nın, Adalar'da bulunan 1380 atın kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her şeyi yapacaklarının sözünü verdiğini kaydetti.

Adalar'da faytona koşulan atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısında 19 Aralık'ta "Yaşam Nöbeti" başlatan Hayvan Hakları İnisiyatifi üyeleri, Yerlikaya ve Ayhan ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını gazetecilerle paylaştı.

İBB önünde faytona koşulan atlar için "Yaşam zinciri" oluşturan grup adına konuşan Kübra Aygün, Vali Yerlikaya ve Kaymakam Ayhan'a, atlı faytonların yasaklanması ve Adalar'daki atların tamamen özgür rehabilitasyon şartlarına alınmasına ilişkin taleplerini ilettikleri söyledi.

Vali Yerlikaya'nın kendilerine, atlı faytonların üç ay süreyle yasaklanması ve diğer konularda bugüne kadar yapılanları aktardığını ifade eden Aygün, şöyle konuştu: