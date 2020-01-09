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  4. Hayvan hakları savunucuları faytona koşulan atlar için yaşam zinciri oluşturdu

Hayvan hakları savunucuları faytona koşulan atlar için yaşam zinciri oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları İnisiyatifi üyesi Kübra Aygün: - "Vali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Ayhan'a, atlı faytonların yasaklanması ve Adalar'daki atların tamamen özgür rehabilitasyon şartlarına alınmasına ilişkin talebimizi ilettik" - "Vali Yerlikaya, Adalar'da bulunan 1380 atın kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her şeyi yapacaklarının sözünü verdi"

İSTANBUL (AA) - Hayvan Hakları İnisiyatifi üyesi Kübra Aygün, atlı faytonların yasaklanması ve Adalar'daki atların tamamen özgür rehabilitasyon şartlarına alınmasına ilişkin taleplerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'a ilettiklerini belirterek, Vali Yerlikaya'nın, Adalar'da bulunan 1380 atın kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her şeyi yapacaklarının sözünü verdiğini kaydetti.

Adalar'da faytona koşulan atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısında 19 Aralık'ta "Yaşam Nöbeti" başlatan Hayvan Hakları İnisiyatifi üyeleri, Yerlikaya ve Ayhan ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını gazetecilerle paylaştı.

İBB önünde faytona koşulan atlar için "Yaşam zinciri" oluşturan grup adına konuşan Kübra Aygün, Vali Yerlikaya ve Kaymakam Ayhan'a, atlı faytonların yasaklanması ve Adalar'daki atların tamamen özgür rehabilitasyon şartlarına alınmasına ilişkin taleplerini ilettikleri söyledi.

Vali Yerlikaya'nın kendilerine, atlı faytonların üç ay süreyle yasaklanması ve diğer konularda bugüne kadar yapılanları aktardığını ifade eden Aygün, şöyle konuştu:

"Fayton uygulamasının resmi olarak ilan edilmese de tamamen sona erdiğini ve Adalar'da sembolik olarak 35 fayton kalması şeklindeki görüşe de karşı olduğunu belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tek bir atlı fayton dahi kalmasını doğru bulmadığını açıkladı. Toplantıda fayton konusunu tamamen sona erdirmekte kararlı olunduğu hem İBB'ye hem de Faytoncular Odası'na iletildiği, aksi durumlar için de yedek planlarının bulunduğu belirtildi."

- "Vali Yerlikaya kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için söz verdi"

Görüşmede, kaçak ahırların yıkımı konusunun da gündeme geldiğini ifade eden Aygün, atların barınabileceği başka bir alan olmadığı için yıkımların şu an için gerçekleştirilmediğini aktardı.

Valiliğin, İBB'den süreci çok uzatmadan faytoncularla pazarlığı tamamlamasını istediğini dile getiren Aygün, "Adalar'daki bin 380 atın beslenme, gezdirilme ve diğer ihtiyaçları konusundaki eksiklikleri valiliğe ilettik. Vali Ali Yerlikaya, Adalar Kaymakamlığı, İBB ve Adalar Belediyesi ile görüşüp atların mevcut koşulların düzeltilmesi için ve olası yaşam hakkı ihlallerine karşı çözüm arayacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

Görüşmede karantinanın ardından atların Adalar'dan alınması konusunun da ele alındığını bildiren Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vali Yerlikaya, Adalar'da bulunan bin 380 atın kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. Bu konuda çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Vali Yerlikaya'dan atların gelecekleri ile ilgili planlamalar yapılırken bu sürece mutlaka hayvan hakları savunucularının da dahil edilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha ilettik. Bu konuda şeffaflık ve katılım sağlanacağı belirtildi."

Aygün, görüşmede ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. Maddesi gereği atların faytoncuların ellerinden kurtarılmasını istediklerini, bu konuda Adalar Kaymakamlığı'nın 74 ata el koyma kararının hatırlatıldığı, ayrıca savcılığın kararının beklendiği bilgisi verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hayvanseverler İBB başkanlık girişi önünde 1 saatlik yaşam zinciri oluşturdu.

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Faytona koşulan atlar Hayvan Hakları Aktivistleri İBB ruam hastalığı yaşam nöbeti

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