HABER

Hayvan hakları savunucuları Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, Meclise gelerek temaslarda bulundu - Sanatçı Yonca Evcimik: - "STK'ler ve hayvanseverler olarak kırmızı çizgilerimizi anlattık" - Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık: - "Belediyeler üzerinde bakanlığın idari yaptırımını koymazsanız, bu belediyeler ne bakımevi kurar ne kısırlaştırma yapar ne de hayvanlara ilişkin herhangi bir çalışma yapar"

Hayvan haklarına ilişkin STK, platform ve dayanışma grubu üyelerinden oluşan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, Meclise gelerek, temaslarda bulundu.

Temaslara dair AA muhabirine bilgi veren sanatçı Yonca Evcimik, hayvan haklarına dair hazırlanacak kanun teklifi için 2012 yılından beri çalışma yürüttüklerini, bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığında bir toplantı yaptıklarını söyledi. Evcimik, görüşmeye 350 STK'nin toplu oluşumu olarak katıldıklarını belirtti.

Toplantıda çeşitli bakanlıklardan temsilcilerin de yer aldığını dile getiren Evcimik, hayvan haklarına dair beklenen yasanın çıktığına yönelik haberlerin yapıldığını, fakat böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, tartışmaların devam ettiğini söyledi.

STK'ler ve hayvanseverler olarak kırmızı çizgilerini anlattıklarını ifade eden Evcimik, bunlardan birisinin yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun, hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp alındığı yere bırakılmasına ilişkin maddesi olduğunu dile getirdi. Bu maddenin doğru uygulanabilmesi için belediyelere yaptırımın şart olduğunu vurgulayan Evcimik, "Şayet belediyeler bugüne kadar bu maddeyi uygulasalardı bu kadar çok popülasyon olmazdı." dedi.

- "Belediyeler, kanunu uygulamadı"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ise belediyelerin, hayvan haklarına yönelik kanunu uygulamadıklarını savunarak, "Görüşmede, belediyelerin, hayvanlar çoğaldıkça 'vatandaş şikayet ediyor' bahanesiyle bu hayvanları topladıklarını ve zehirlediklerini anlattık." ifadesini kullandı.

İlgili bakanlığın, kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olmamasını eleştirdiklerini aktaran Çıtırık, "Vahşet ve işkence yapan belediye görevlileri üzerinde bir cezai yaptırım olmadığını söyledik. Belediyeler üzerinde bakanlığın idari yaptırımını koymazsanız, bu belediyeler ne bakımevi kurar ne kısırlaştırma yapar ne de hayvanlara ilişkin herhangi bir çalışma yapar." diye konuştu.

Çıtırık, Hayvanları Koruma Kanunu'nun, belediyeler tarafından uygulanmadığını, her defasında çözüm olarak sokaklardaki hayvanları toplama yoluna gidildiğini kaydetti. Çıtırık, havyan haklarına ilişkin kanun teklifinin oluşmasının her aşamasında STK'ler olarak bulunmaları gerektiğini belirtti.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
CHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacakCHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacak
Kılıçdaroğlu: Turizmi çok iyi bilen biri Antalya'yı yönetmeliKılıçdaroğlu: Turizmi çok iyi bilen biri Antalya'yı yönetmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havyan hakları Nesrin Çıtırık TBMM Yonca Evcimik

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.