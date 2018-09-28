HABER

Hayvan hakları savunucularından adliye önünde açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyeleri ile bir grup hayvansever son dönemlerde hayvanlara yönelik artan şiddete dikkat çekmek ve işlenen suçları önleyecek yasaların çıkması için, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Hayvan hakları savunucularından adliye önünde açıklama

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyeleri ile bir grup hayvansever son dönemlerde hayvanlara yönelik artan şiddete dikkat çekmek ve işlenen suçları önleyecek yasaların çıkması için, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.
Ankara Adliyesi önünde, saat 12.00'de toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Fadime Eymir, son zamanlarda hayvanlara karşı işlenen suçlarda artış olduğunu, hayvanlara yönelik tecavüz, işkence ve cinayetlerin toplum vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Ankara'da özellikle sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişilerce zehirlendiğini belirten Eymir, "Ankara'da 26 Ağustos 2018'de ikisi anne 9 köpek ve onlarca güvercin, 13 Eylül'de de 6 köpek, bir kirpi, bir hamile kedi ve onlarca saksağan öldürüldü. Türkiye'de her gün onlarcasının yaşandığı hayvan katliamları toplumda infial yaratmaktadır" dedi.
'HAYVANLARIN HUKUKİ STATÜSÜ YENİDEN TANIMLANMALI'
Fadime Eymir, hayvanlara eziyet edenlerin yeterince cezalandırılmadığına vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Hayvanları Koruma Kanunu 'Kabahatler Kanunu' kapsamında olması nedeniyle hayvanlara eziyet edenler mahkemede yargılanmamakta, cüzi denilebilecek bir miktar para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Kapalı alanda sigara içenle hayvana eziyet eden, hunharca katleden bir tutulmaktadır. Hiçbir caydırıcılığı yoktur. Hayvanların hukuki statüsü yeniden tanımlanmalı, mal statüsünden çıkartılarak insana yakın, duygusu olan can olarak kabul edilmelidirler."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Hayvan hakları savunucularından adliye önünde açıklama

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı (2)Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı (2)
Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.