HABER

Hayvan hakları savunucularından çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Hayvan haklarını savunan 12 sivil toplum örgütünün ortak bildirisinden: - "Toplumumuzu hayvanlara adil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunu da hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hayvan haklarını savunan 12 sivil toplum örgütü, topluma hayvanlara adil davranma ve haklarına saygı gösterme, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuna hayvanların haklarını teslim etme çağrısında bulundu.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir Topluluğu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ve Yunuslara Özgürlük Platformu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı.

Hayvan hakları savunucularının 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamadığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların hisseden, duygulu bireyler olduğu gerçeğinin yok sayılmasını sağlayan toplumsal algı ve tür ayırt etmeksizin hayvanlara yaşatılanlar üzerine düşünülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsanın, kendisine bahşettiği üstünlük ve kibir nedeniyle bulunduğumuz konumu, yeryüzünü felaketin eşiğine getiren küresel iklim krizini artık tartışmak ve hayvanlara, onların yaşam ortamlarına, doğaya saygı göstermek zorundayız."

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun yunus parkları, faytonlar, hayvan deneyleri, canlı hayvan ithalatı ve hayvan güreşlerine yasaklama getirmesi çağrısında bulunulan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Komisyon raporu, sistematik zulüm ve esaret koşulları altındaki tüm hayvanları kapsamadığı takdirde, hayvan hakları ile ilgili yasama çalışmalarına kaynak gösterilecek bir politika belgesi olacak, hem parlamento hem idare hem de yerel yönetimler, bu rapora atıfta bulunarak raporda hakları yok sayılan hayvanlara zulmedilmesini daha da meşrulaştıracak, bu hayvanlara yönelik hak ihlallerinin engellenmesi için tedbirler almamakta direnecektir. Rapor doğrultusunda hazırlanacak olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliği ile ilgili yasa teklifi de bu hak ihlallerini önemsemeyecek, yaptırım konusunda eksik kalacaktır. Hayvanlara reva görülen tüm acılar, bu politika belgesi kaynak gösterilerek yıllar boyunca devam ettirilecek, bu zulüm ve esaret koşulları üzerine tartışılmasının da önü kesilecektir. Toplumumuzu hayvanlara adil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunu da hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz."

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Beyoğlu'nda çökme tehlikesi yaşayan bina için yıkım kararıBeyoğlu'nda çökme tehlikesi yaşayan bina için yıkım kararı
Kırklareli’de beklenen yağış, şiddetli başladıKırklareli’de beklenen yağış, şiddetli başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü hayvan hakları savunucuları

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.