Hayvan hakları savunucularından çağrı

İSTANBUL (AA) - Hayvan haklarını savunan 12 sivil toplum örgütü, topluma hayvanlara adil davranma ve haklarına saygı gösterme, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuna hayvanların haklarını teslim etme çağrısında bulundu.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir Topluluğu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ve Yunuslara Özgürlük Platformu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı.

Hayvan hakları savunucularının 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamadığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların hisseden, duygulu bireyler olduğu gerçeğinin yok sayılmasını sağlayan toplumsal algı ve tür ayırt etmeksizin hayvanlara yaşatılanlar üzerine düşünülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsanın, kendisine bahşettiği üstünlük ve kibir nedeniyle bulunduğumuz konumu, yeryüzünü felaketin eşiğine getiren küresel iklim krizini artık tartışmak ve hayvanlara, onların yaşam ortamlarına, doğaya saygı göstermek zorundayız."