Hayvan Hakları Savunucularından Meclis’e Çağrı

Türkiye’de hayvan hakları savunucuları, Pazar günü ülke genelinde meydanlarda TBMM gündemindeki yasa teklifinde iyileştirmeler yapılması çağrısıyla etkinlikler düzenledi. Ankara’daki etkinlikte Ulus Meydanı’nda toplanan hayvan severler, hayvanları koruyabilmek için sonuç vermeyen yasal düzenlemeler yerine alt yapı uygulamaları talep etti.

Aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’nun da bulunduğu örgütler ve hayvan sever şahıslar sosyal medya aracılığıyla da yapılan duyurular çerçevesinde ülke genelinde sokaklardaydı. Hayvan severler için başkentteki adres Ulus Meydanı oldu. Burada ortak bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, mevcut yasa uygulanmadığı için sonuç vermeyen yasa maddelerini değiştirerek çözüm sağlanamayacağı vurgulandı. Bu nedenle TBMM’den yeni yasal düzenlemede gerekli alt yapı çalışmalarına ve uygulanabilir olmasına ağırlık verilmesi istendi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, yetkililer ve milletvekillerinden verdikleri sözleri yerine getirmesini istedi. Özkan, yeni yasa teklifi üzerinde değişiklikler yapılmasını istediklerini vurgulayarak, hayvanları gerçek anlamıyla korumaya dönük düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.