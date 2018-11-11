Hayvan Hakları Savunucularından Meclis’e Çağrı

Türkiye’de hayvan hakları savunucuları, Pazar günü ülke genelinde meydanlarda TBMM gündemindeki yasa teklifinde iyileştirmeler yapılması çağrısıyla etkinlikler düzenledi. Ankara’daki etkinlikte Ulus Meydanı’nda toplanan hayvan severler, hayvanları koruyabilmek için sonuç vermeyen yasal düzenlemeler yerine alt yapı uygulamaları talep etti.
Aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’nun da bulunduğu örgütler ve hayvan sever şahıslar sosyal medya aracılığıyla da yapılan duyurular çerçevesinde ülke genelinde sokaklardaydı. Hayvan severler için başkentteki adres Ulus Meydanı oldu. Burada ortak bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, mevcut yasa uygulanmadığı için sonuç vermeyen yasa maddelerini değiştirerek çözüm sağlanamayacağı vurgulandı. Bu nedenle TBMM’den yeni yasal düzenlemede gerekli alt yapı çalışmalarına ve uygulanabilir olmasına ağırlık verilmesi istendi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, yetkililer ve milletvekillerinden verdikleri sözleri yerine getirmesini istedi. Özkan, yeni yasa teklifi üzerinde değişiklikler yapılmasını istediklerini vurgulayarak, hayvanları gerçek anlamıyla korumaya dönük düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Hayvan hakları savunucularından Gül Merttürk, Ulus Meydanı’ndaki etkinlik sonrasında Ankara kent merkezi dışında sahipsiz hayvanları besledikleri alanı Amerika’nın Sesi’ne gösterdi. Merttürk, yerel yönetimlerin sokak hayvanları için barınaklar yaptığını ancak buralarda verilen hizmetin yeterli olmadığını belirterek, bu nedenle hayvan severler olarak sahipsiz hayvanları kendi imkanlarıyla bu alanda hayatta tutmaya çalıştıklarını kaydetti. Merttürk, hayvanlara yönelik şiddet olaylarında hükmedilen cezaların caydırıcı olmadığını da belirterek, bunun yerine toplumdaki bireylerin hayvanlara saygı konusunda eğitilmesi gerekliliğine dikkat çekti.
Ulus Meydanı’ndaki etkinliğe katılanlardan hukukçu Mehmet Armağan Aksoy ise, kendi imkanlarıyla hayvanlara yaşam alanı hizmeti vermeye çalışıyor. Amerika’nın Sesi’ne hayvanlar için hazırladığı yaşam alanını gezdiren Aksoy, yeni yasa teklifiyle birlikte tüm sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanacak olmasından endişeli olduğunu söyledi. Belediyelerce toplanacak hayvanlar için ilgili barınaklarda yeterince yer ve bakım imkanı olmadığını belirten Aksoy, dolayısıyla sokaklardan toplanacak hayvanların başına neler geleceğinden kaygı duyduklarını anlattı.
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