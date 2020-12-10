Hayvan Hakları Yasası: AKP çalışmaları hızlandırdı, yılbaşından sonra Meclis'e sunulabilir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), havyanseverlerin uzun süredir beklediği Hayvan Hakları Yasası için çalışmaları hızlandırdı.

Parlamentodaki siyasi partilerin uzlaşmasıyla hazırlanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporundaki önerilerin temel alınacağı yasa teklifinin, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

"Hayvanları Koruma Kanunu"nun isminin "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü yasa çalışmasının en can alıcı noktasını ise hayvanların, "eşya, mal" değil, "canlı" olarak tanımlanıp, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Yasası'na (TCK) göre cezalandırılmasının yolunun açılması oluşturacak.

Geçen yıl kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komiyonu'nun, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasa çıkarılması önerisinin yaşama geçirilmesi için iktidar partisi çalışmalarını hızlandırdı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlığında yürütülen yasa çalışmaları kapsamında, düzenlemelerin yürütülmesinden sorumlu olacak olan Adalet, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının yanı sıra, hayvan hakların için mücadele eden sivil toplum örgütleri ile görüşmelere başlandı.