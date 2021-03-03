Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak?

Hayvanlara yönelik olan şiddet özellikle sosyal medyanın kullanımının da artmasıyla çok daha fazla su yüzüne çıkmaya başladı. Bu durum meclisi harekete geçirdi ve hayvan hakları yasa tasarısı 2 yıllık bir süre ile hazırlandı. Bu yasa tasarısında hayvanlara yönelik kötü muamele, eziyet, öldürme gibi eylemlerin hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI NEDİR

Bu yasanın amacı, hayvanların daha rahat yaşamaları, yaşamlarının koruma altına alınması ve hayvanlara iyi muamele edilmesini temin etmek olarak açıklanıyor. Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet yaşamalarına engel olmayı amaçlayan yasa tasarısında hayvanların her türlü mağduriyetinin önlenmesi isteniyor.

Hayvan Hakları Yasası, amaç maddesi ile yapılacak düzenlemeleri, hayvanlara kötü muameleye karşı alınacak önlemleri, denetim, sınırlama ve yükümlülükleri kapsıyor aynı zamanda hak ihlalinde tâbi olunacak cezai hükümleri de içeriyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK

Hayvan hakları yasası 2 senedir AK Parti grubu tarafından düzenleniyor ve tasarının son halinin ortaya çıkması amaçlanıyor. Yasa tasarısı tamamlandıktan sonra öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde oylanacak.

Bakanların ve vekillerin açıklamalarına göre hayvan hakları yasa tasarısının çok kısa bir sürede mecliste onaylanıp yasalaştırılmasının bekleniyor.

