Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İçeriğine dair detaylar bekleniyor!

Hayvanlara yapılan zulüm karşısında sessiz kalmayan başta hayvanseverler olmak üzere tüm vatandaşlar hayvan hakları yasasının çıkmasını talep ediyor. Hayvan hakları yasası meclise sunulmuş ancak eleştirilerin ardından, daha detaylı değerlendirilmek üzere beklemeye alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin, katıldığı bir canlı yayında açıklama geldi. Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 3 Şubat’ta yaptığı açıklama ile yasa tasarısının yakın tarihte çıkacağını ifade etmişti. Ancak gelen eleştirilerin ardından konu detaylıca incelenmek için bekletilmişti. Hayvan hakları yasasının çıkması için tüm gözler meclise çevrilmişti ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen hayvan hakları yasası sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasanın mecliste adeta kanunlaşma aşamasında yürüdüğünü ifade etti. Hayvan hakları yasasına ilişkin açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hız kazanması için geçtiğimiz hafta Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldüğünü şuan da ise işin suretle sürdüğünü kaydetti.