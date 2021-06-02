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Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İçeriğine dair detaylar bekleniyor!

02.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanseverler başka olmak üzere tüm vatandaşlar hayvan hakları yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk olduğu canlı yayında hayvan hakları yasasına ilişkin açıklama yaptı. Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İçeriğine dair detaylar bekleniyor!

Hayvanlara yapılan zulüm karşısında sessiz kalmayan başta hayvanseverler olmak üzere tüm vatandaşlar hayvan hakları yasasının çıkmasını talep ediyor. Hayvan hakları yasası meclise sunulmuş ancak eleştirilerin ardından, daha detaylı değerlendirilmek üzere beklemeye alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin, katıldığı bir canlı yayında açıklama geldi. Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 3 Şubat’ta yaptığı açıklama ile yasa tasarısının yakın tarihte çıkacağını ifade etmişti. Ancak gelen eleştirilerin ardından konu detaylıca incelenmek için bekletilmişti. Hayvan hakları yasasının çıkması için tüm gözler meclise çevrilmişti ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen hayvan hakları yasası sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasanın mecliste adeta kanunlaşma aşamasında yürüdüğünü ifade etti. Hayvan hakları yasasına ilişkin açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hız kazanması için geçtiğimiz hafta Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldüğünü şuan da ise işin suretle sürdüğünü kaydetti.

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İçeriğine dair detaylar bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasaya ilişkin adımların atıldığını ve o adımları bir yere kadar Özlem Hanım ile Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in yürüttüğünü söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin Mecliste kanunlaşma aşamasında olduğunu belirterek kendisinin de hayvan beslediğini ve oğlunun da muhabbet kuşu olduğunu ekledi. Konunun kamuoyunda, "yalnızca evcil hayvanlar için geçerli kanun çalışması" olarak algı yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha kapsamlı bir çalışma olacağının ve sürecin mümkün olan en hızlı şekilde çözüme kavuşacağının altını çizdi.


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