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'Hayvan Haklarını Koruma Müfettişliği' kurulsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, "'Hayvan hakları müfettişi' diye bir kavram oluşturulmalı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, "'Hayvan hakları müfettişi' diye bir kavram oluşturulmalı. Bunlar bakanlık bünyesinde ihdas edilmeli, her ilde en az bir tane olmalı. Denetleyen, karar veren, olayı durduran, mahkemeye sevk edebilen yapıda olmalılar" dedi.
TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, çalışmalarını sürdürdü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, komisyona bilgi verdi. Aşkaroğlu, hayvan haklarını korumak adına komisyona tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de, 'hayvan haklarını koruma müfettişliği' kurulması gerektiğini savunan Aşkaroğlu, şöyle dedi: "'Hayvan hakları müfettişi' diye bir kavramın oluşturulması, adına başka kavram da diyebilirsiniz, bunlar bakanlık bünyesinde ihdas edilmeli, her ilde olmalı, en az bir tane olmalı. Yanında müfettiş yardımcıları kadroları oluşturulmalı. Bunlar yetkilerle donatılmalı. Denetleyen, karar veren, olayı durduran, mahkemeye sevk edebilen yapıda olmalı. Ehil olabilmesi için en az bu konuda çalışmış veteriner hekimlerden seçilmeli. Bunların raporları önceliklenmeli; çünkü bunlar tespit ettiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunabilmeli. Bu raporlar bilirkişi gibi bu raporların üzerinden caydırıcı unsurlar devreye girebilmeli."
'İHBAR HATTI OLUŞTURMALI'
Aşkaroğlu, gelişmiş ülkelerde bulunan 'hayvan refahı polisi' gibi bir kavramın Türkiye'de de oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "İhbar hattı oluşturulmalı ve bu ihbarlar kısa sürede değerlendirilmelidir. Kontrol edilebilir bir veri tabanı oluşturulmalı ve hayvanın kimliğinden kime ait olduğuna dair bilgileri içeren tüm unsurlar bu veri tabanında oluşturulmalıdır. Popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma, aşılama ve kimliklendirme çalışmalarına hız kazandırılmalıdır. Kontrolsüz üremenin önüne geçilmelidir. Bunun için istihdam oluşturulmalıdır. Belediyelerin imkanlarını olanaklar çerçevesinde kullanmaları sağlanmalıdır. Fazlası için izin verilmemelidir. Belediyeler barınak hizmetinin yanında sahipli hayvanların bakım ve kontrollerini de yapıyorlar ve tabiri caizse kısıtlı imkanlar çarçur ediliyor. Barınaklarda hayvan refahının şeffaf olması gerekiyor. Olası istismarın önüne geçilmesi için hayvanların barındırıldığı alanların tamamının kamera ile izlenmesi gerekiyor. Haklarının korunması noktasında hayvan sahiplenme koşullarının net şekilde belirlenmesi gerekiyor. O nedenle, mutlaka usulsüzlükleri ve ihlallerine karşı da belediyelerin cezalandırılmaları gerekmektedir."

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