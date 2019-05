Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Aşkaroğlu, hayvanların korunması adına yapılacak çalışmalar kapsamında hayvan hakları müfettişi oluşturulması gerektiğini ve her ilde en az bir müfettiş bulunması gerektiğini söyledi.

Hayvana yapılan şiddetin topluma yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Kalafatoğlu, şöyle devam etti:

"Hayvana eziyet, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı. Bu kapsamda verilen cezalarda indirim yapılmamalı ve ertelenmemelidir. Gelinen noktada şiddet boyut değiştirmiştir. Daha önce bir tekmeye maruz kalan hayvanlar günümüzde uzuv kesmeye, yakmaya, ağır şiddette maruz kalmaktadır. Hayvanlar duygulu varlıklardır. Sokak hayvanlarına bakıldığında kedi ve köpekleri görmekteyiz. Her iki türün de ellerinden kendi kendilerine yetebilme yeteneğini alan yine insandır. Yok etmek asla çözüm değildir. Tüm belediyeler seferberlik halinde kısırlaştırma çalışması yapmalı, pet shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, her ilçede bir veteriner görevlendirilmeli. Her bakım evinin hesap verilebilir bir kayıt sistemi bulunmalıdır. Belediyelere kontrolsüz sorumluluk ve yetki verilmiştir. Usulsüzlük karşısında belediyelerin de cezalandırılmaları gerekmektedir."

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Buğcan Çankaya ise hayvanları bir mal gibi düşünme anlayışından uzak durmak gerektiğini söyledi. Hayvanların bir mal değil eşdeğer olduğunu kabul etmek gerektiğinin altını çizen Çankaya, "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sokak hayvanlarına da sahip çıkmalıyız. Sahipsiz hayvan yoktur, sahipsiz hayvanın sahibi devlettir. İnsanı bir koruyorsak hayvanı iki korumalıyız. İnsan haklarını korumak için hayvan hakları kanunu çıkarmamalıyız." diye konuştu.