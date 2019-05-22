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Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

TBMM’de Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu toplandı.Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, TBMM’de toplandı.

TBMM’de Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu toplandı.
Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, TBMM’de toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, milletvekillerine bilgi verdi. İsmetoğlu, belediyelerin son 14 yılda yılda ortalama 85 bin hayvanı kısırlaştırdığını ve bu sayının yılda 200 bine kadar çıktığını belirtti. İsmetoğlu, yılda 200 bin hayvan kısırlaştırdıklarını, ancak 300 bin hayvanın ürediğini kaydederek, “14 yıldır kısırlaştırmak için uğraş vermişiz, kaynak aktarmışız ama hayvan sayımız artmış. İnsanlarla hayvanlar arasındaki çatışma artarak devam etmiş. Burada sorunu çözmek çok basit. 200 bin değil, yılda 500 bin hayvan kısırlaştırırsak 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz. Ömürleri gelen ölecek ve sokakta hayvan kalmayacak. Sadece sahipli hayvanlar kalacak. Sokakta olan hayvanların üremesinin durdurulması lazım. Dolayısıyla bu 1 milyon hayvanın kısırlaştırılması lazım. Bu uygulamanın üremelerine engel olmak için zamana yayılarak değil, hızlıca yapılması gerekir” dedi.

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