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Hayvan haklarının korunması ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

Hayvan haklarının korunması ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.TBMM Genel Kurulunda hayvan haklarının korunmasına ilişkin önerge görüşüldü.

Hayvan haklarının korunması ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
TBMM Genel Kurulunda hayvan haklarının korunmasına ilişkin önerge görüşüldü. Beş partinin ortak önergesi kabul edildi. Hayvan haklarını araştıracak komisyon 12 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak.

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