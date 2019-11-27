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Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:05 | Son Güncelleme

Ankara’nın Güdül ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’nde 9 çoban köpeği, hayvan hırsızları tarafından yola bırakılan zehirli tavuk etlerini yedikten sonra öldü.

Ankara’nın Güdül ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’nde 9 çoban köpeği, hayvan hırsızları tarafından yola bırakılan zehirli tavuk etlerini yedikten sonra öldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, etlerden örnek alarak incelemeye gönderdi. Cesetler de kireçlenerek açılan çukura gömüldü.
Besiciler son 1 yıl içinde bölgede 200 kadar küçükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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