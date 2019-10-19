HABER

Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Saklandığı yerde tespit edilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Edinilen biliye göre, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Hüseyin Çiçek’in evinin yanında bulunan açık ağıldan 07 FNZ 66 plakalı araç ile iki şahsın 3 adet küçükbaş hayvan çaldığı ve Aksu ilçe merkezine doğru kaçtığı ihbarı üzerine Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aracın kiralık olduğunun ve üzerinde GPS cihazının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine sıkı takibe devam edildi. Takip sonucu araç, Döşemealtı ilçesi Çığlı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Süleyman Ç. ve Veli B.’nin bulunduğu aracın bagajında 3 koyun ele geçirildi.
Hırsızlık zanlıları Süleyman Ç. ile Veli B.’ye öncülük ve yardım ettikleri şüphesi üzerinde yoğunlaşan jandarma, 07 AFY 081 plakalı araç ile Şaban Ç. ve Şali A.’yı da yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ifadesinde Süleyman Ç., Şali A. ile Veli B.’nin hayvan hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Ayrıca yapılan soruşturmada Korkuteli ilçesine bağlı Datköy, Küçükköy, Kırkpınar mahalleleri ve Küçükköy Yaylası’ndan 5 adet hayvan çaldıkları, bu hayvanları Şaban Ç. isimli şahsa sattıkları, Şaban Ç.’nin Çıklık Mahallesi’ndeki evinin yakınında bulunan ağılda tespit edilen hayvanların kulak küpe numaralarının çıkarıldığı tespit edildi. Numarası tespit edilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edilmek üzere alındı.
Jandarma, Korkuteli-Küçükköy Mahallesi’nden Tayyibe Büyüksaka’ya ait 4, Emrah Büyüksaka’ya ait 1, İmecik Mahallesi’nden Durali Küçükkuş’a ait 1, Kırkpınar Mahallesi’nden Eyüp Demet’e ait 1, Kepez-Odabaşı Mahallesi’nden Bayam Güçlü’ye ait 2, Döşemealtı-Bahçeyaka Mahallesi’nden Ahmet Özge’ye ait 4, Burdur-Bucak-Boğazköy Mahallesi’nden Mustafa Sağdıç’a ait 1, Aksu-Gökdere Mahallesi’nden Hüseyin Çiçek’e ait 3 adet küçükbaş hayvanı teslim etti.
Küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan Süleyman Ç., Veli B. ve Şali A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şaban Ç.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Aksu-Gökdere Mahallesi’nden Hüseyin Çiçek’in çalınan 3 adet koyunu Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerince oğlu Mehmet Çiçek’e teslim edildi. Jandarmaya teşekkür eden Mehmet Çiçek, “Biz fark edince 6 kilometre kadar takip ettik ama izini kaybettik. Jandarma’ya bilgi vermiştik. Düşemealtı’nda yakalanmışlar adamları orada kıstırmışlar. Allah razı olsun” dedi.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Kütahya’da kumar operasyonuKütahya’da kumar operasyonu
Manisalı subay Van’da yaralandıManisalı subay Van’da yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.