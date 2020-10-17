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Hayvan hırsızları JASAT’tan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 21:25 | Son Güncelleme

Ardahan merkeze bağlı Meşedibi köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; merkeze bağlı Meşedibi köyünde ikamet eden Gazi Yılmaz’a ait 5 adet büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bilgisi üzerine JASAT ekipleri harekete geçti.

Ardahan merkeze bağlı Meşedibi köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; merkeze bağlı Meşedibi köyünde ikamet eden Gazi Yılmaz’a ait 5 adet büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bilgisi üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanların Kars merkeze götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan jandarma ekipleri, çalınan 5 büyükbaş hayvanı İ.M’nin ahırında buldu. Hayvanlar Ardahan’a getirilerek sahibine teslim edildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

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