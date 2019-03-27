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Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Sivrihisar ilçesinde, ahırdan 6 büyükbaş çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Mobese kameraları ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’in Sivrihisar ilçesinde, ahırdan 6 büyükbaş çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Mobese kameraları ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.
Sivrihisar'a bağlı Buhara Mahallesi'ndeki ahırdan 6 büyükbaş çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Mobese ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızlık şüphelilerinin araçla Afyonkarahisar- Emirdağ karayoluna doğru gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Y., M.A.A. ve T.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hayvan hırsızları Mobese'den bulunduHayvan hırsızları Mobese'den bulundu

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