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Hayvan hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri yakalandı.Kocalar Mahallesi’nde Cuma Gönen’e ait ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalındı.

Hayvan hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri yakalandı.
Kocalar Mahallesi’nde Cuma Gönen’e ait ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Gönen, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde harekete geçen İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma ve incelemeler neticesinde olayın faillerini tespit etti.
Jandarma hayvanları çaldığı tespit edilen, M.E.O. (17),H.E. (17),Y.E. (42) ve Y.M. (18) isimli şahısların peşine düştü. Şüpheli şahıslar yakalamak için Jandarma çalışma başlatırken, evde bulunan şüpheli M.E.O. evden kaçtı. Yapılan kovalamaca sonucu şahıs evin damında saklanırken yakalandı. Diğer şüphelilerden H.E.’nin de firar ettiği ve arandığı öğrenildi.
Öte yandan, yapılan arama sonucunda çalınan 10 küçükbaş hayvandan, 7 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Şahısların 3 küçükbaş hayvanı, kimliği belirsiz şahıslara hayvan pazarında 3 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf ettiği ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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