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Hayvan hırsızları yakalandı

07.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir ağıldan çalınan 12 keçi jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.İlçenin Alpagut mahallesinde geçtiğimiz 3 Aralık günü O.A.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir ağıldan çalınan 12 keçi jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçenin Alpagut mahallesinde geçtiğimiz 3 Aralık günü O.A. isimli şahıs ağılına giren kişi veya kişiler 12 keçiyi çaldı. Tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulunamayan vatandaş, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma neticesinde keçileri çalan şüphelilerin H.İ.T ve S.T. isimli şahıslar oldukları ve hayvanları çaldıktan sonra Bilecik’in Söğüt ilçesinin Hamitabat mahallesinde M.I isimli şahsa 5 bin 500 liraya sattıkları tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken çalınan hayvanlar ise M.I. isimli şahsın evinde bulunarak muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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