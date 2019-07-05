HABER

Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde küçükbaş çalan 3 şüpheli, özel ekiple  yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde küçükbaş çalan 3 şüpheli, özel ekiple yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan 38 küçükbaş sahibine teslim edildi.
2 Temmuz günü Van'ın Erciş ilçesi Karatavuk Mahallesi'nde, Adem Söylemez'e ait ağıla giren kimliği belirsiz kişiler, 63 küçükbaşı çalıp, ortadan kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. 3 günlük takip sonucu çalınan hayvanların bir kısmının Van merkez Düvenci Mahallesi'ne bağlı Çağdaş mezrasında olduğu tespit edildi. Bulunan 38 küçükbaş sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Hayvan hırsızlarını özel ekip yakaladı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kurtarmak istediği kayınvalidesiyle birlikte yangında öldüKurtarmak istediği kayınvalidesiyle birlikte yangında öldü
Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktıSokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.