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Hayvan hırsızlığı çetesi 111 kameranın kaydı incelenmesi sonucunda çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Erzurum’da çoban olarak çalışan bir şahıs otlattığı 49 küçükbaş hayvanın çalınması için gözcülük yaptı.

Erzurum’da çoban olarak çalışan bir şahıs otlattığı 49 küçükbaş hayvanın çalınması için gözcülük yaptı. Çalınan hayvanları satmak için Iğdır’a götüren hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekipleri 111 güvenlik kamera kaydını büyük bir titizlikle inceleyerek hayvan hırsızlarını yakaladı.
Olay 5 Eylül 2020 tarihinde Tekman ilçesine bağlı Çatak Mahallesi mezrasında meydana geldi. Reşat Ş., Dilaver Ş. ve Yakup K. hayvanlarla ilgilenmesi için Cüneyt D.’yi çoban olarak işe aldı. Olaydan bir ay önce Cüneyt D. mezrada otlattığı 49 küçükbaş hayvanın çalınması için Murat T. ile 5 bin TL karşılığında anlaştı. Olay günü, mezraya gelen Murat T. ve Abubekir S. koyun ağılının kilidini kırarak 49 küçükbaş hayvanı kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı. O sırada yakalanmamaları için çoban Cüneyt D. ise gözcülük yaptı. Olayın fark edilmesi üzerine hayvan sahipleri durumu jandarmaya haber verdi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri çoban Cüneyt D.’nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine Murat T. ile bir ay önce hayvanların çalınması için anlaştığı ve olay günü Murat T. ile Abubekir S.’nin hayvanları kamyonete yükleyerek çaldığı ortaya çıktı. Murat T. ve Abubekir S., çaldıkları 49 küçükbaş hayvanı satmak için Iğdır’a götürdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından incelenen 111 kamera kaydı sonucu Iğdır’a bağlı Hoşhaber beldesinde ikamet eden Kemal Ö. ile yapılan görüşmede kayını olan İsmet Ç.’nin yanına gelerek arkadaşı olarak tanıttığı Abubekir S.’nin elinde koyunları olduğunu ve satmak için müşteri aradığını, 49 küçükbaş hayvanı 23 bin TL karşılığında aldığı belirlendi. Olayla ilgili Cüneyt D., Abubekir S., Murat T., İsmet Ç. ve Nurettin E. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Iğdır’da satılan hayvanları alarak Tekman ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde ikamet eden Reşat Şahin, Dilaver Şahin ve Yakup Kaya’ya teslim etti. Hayvanlarını teslim alan köy halkı Jandarmanın fedakarca çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.
Çatak Mahalle Muhtarı Hakim Polat, “Hırsızlık olayında ağılın kilidi kırılarak 49 hayvanımız çalındı. Sebebiyet gösteren bizim çoban olduğu, çelişkili ifadeler vermesi sonucu hayvanların çalındığı ortaya çıktı. Murat ile anlaştığı belirlendi. 8-10 saat çalışma sonucu bunların hırsız olduğu ortaya çıktı. Jandarmamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Gözaltına alınana olayın şüphelilerinden Cüneyt D., Abubekir S., Murat T., İsmet Ç. ve Nurettin E. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Tekman Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamca tutuklanarak Hınıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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