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Hayvan hırsızlığı şüphelileri kovalamacayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 3 kişi, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 3 kişi, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelileri, jandarma ve vatandaşlar kovalamaca sonucu yakaladı.

Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki dağlık alana dün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muzaffer Gebeşçi, camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman'a ait küçükbaş hayvanları, tanımadığı 3 kişinin götürdüğünü gördü. Bunun üzerine Muzaffer Gebeşçi, cep telefonuyla Hüseyin Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına haber verdi. Bir yandan da hırsızlara müdahale etti. Bunun üzerine 3 kişi, hayvanları bırakıp dağlık alanda kaçmaya başladı. Gebeşçi ve sonradan bölgeye ulaşan vatandaşlar, kaçan hırsızların peşine düştü. Vatandaşlar, dağlık alanda yaptığı aramada zanlılardan A.T.'yi yakaladı. Durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri ise M.K. ile şoför olduğu öğrenilen İ.E.'yi yakaladı. Vatandaşlar, yakaladıkları A.T.'yi jandarmaya teslim etmek üzere götürdukları sırada cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu sırada vatandaşlarda yakaladıkları hırsızın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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