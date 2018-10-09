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Hayvan hırsızlığı şüphelileri uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 02:58 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde, hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hayvan hırsızlığı şüphelileri uyuşturucuyla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 28 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.
Kisir Mahallesi'nde bulunan A.T.'ye ait ağıldan pazartesi gecesi 2 buzağı çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden A.T., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, çalınan hayvanların Özbaşı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe götürüldüğünü belirledi. Kontrol edilen çiftlikte çalıntı hayvanlar bulundu. A.T. de hayvanlarını teşhis etti. Çalıntı hayvanlar sahibine teslim edildi.
Hayvanları çalan kişilerin E.B., T.P. ve M.Ç. olduğu saptandı. Jandarma, dün şüphelileri bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği ve 28 gram kristal adlı uyuşturucu madde ele geçti. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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