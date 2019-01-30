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Hayvan hırsızlığına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ağıldan 66 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişiden 6’sı Tekirdağ ve İstanbul’da yakalandı.Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde G.D.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ağıldan 66 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişiden 6’sı Tekirdağ ve İstanbul’da yakalandı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde G.D. isimli şahsa ait 66 küçükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından titiz inceleme ve araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda olayda kullanılan biri kamyon 3 araç tespit edilirken olayı gerçekleştiren 7 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

İstanbul ve Tekirdağ’da yakalandılar
İstanbul’da olduğu tespit edilen H.Ö, A.Ö, B.K. ve M.K. isimli şahıslar ile Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde olduğu tespit edilen T.B. ve O.A. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Lüleburgaz Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer 3 şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıstan T.B.’nin açık cezaevinden firar suçundan arandığı tespit edildi. T.B. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. O.A. isimli şahıs ise adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Firari şahsın yakalanma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Hayvanları teslim edildi
G.D.’ye ait 42 adet küçükbaş hayvanın Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde satıldığı tespit edilen şahsa ait ağıl da bulundu. Hayvanlar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile mağdura teslim edildi.

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