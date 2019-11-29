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Hayvan hırsızlığına karşı mahalleyi kameralarla donattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Karabulut Mahallesinde artan hayvan hırsızlıklarına karşı, mahallenin giriş ve çıkışları kurulan 50 bin lira değerinde 22 kamerayla 24 saat izleniyor.Kısa adı KAR-DAŞ olan Karabulut Dayanışma Yardımlaşma Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği altında birleşen mahalle sakinleri dernek vasıtasıyla mahallenin tüm giriş ve çıkışlarına 22 adet wifi özellikli güvenlik kameraları taktırdı.

Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Karabulut Mahallesinde artan hayvan hırsızlıklarına karşı, mahallenin giriş ve çıkışları kurulan 50 bin lira değerinde 22 kamerayla 24 saat izleniyor.
Kısa adı KAR-DAŞ olan Karabulut Dayanışma Yardımlaşma Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği altında birleşen mahalle sakinleri dernek vasıtasıyla mahallenin tüm giriş ve çıkışlarına 22 adet wifi özellikli güvenlik kameraları taktırdı. Muhtar binasında bu güvenlik kameraları 24 saat devamlı kayıt tutarken, özellikle hayvan hırsızlarına karşı mahalle halkı da rahat bir nefes aldı. Kamera sisteminin açılışı nedeniyle bir tören düzenleyen mahalle sakinleri, köy meydanında toplanarak bu sistemin hayırlı olması için dua etti. Törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevi Müdürü Fahri Çavdar, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri, Karabulut Mahalle Muhtarı Muzaffer Karakoyun ve mahalle sakinleri katıldı. Dua edilmesinin ardından kamera sisteminin açılışı törene katılan protokol tarafından yapıldı.
Güvenlik kamerası sistem hakkında bilgi veren Karabulut Mahalle Muhtarı Muzaffer Karakoyun, “Biz öncelikle her şeyin devletten beklenemeyeceğini, bizim de bir şeyle yapmamız gerektiğini düşünerek KAR-DAŞ Derneği’ni kurduk. Bu dernek üzerinden ilk icraatımızda bu kamera sistemleriydi. Sağ olsun mahalle halkımız, köylümüz bu işe çok destek çıktı, ellerinden gelen yardımı bizden esirgemediler ve kendi imkanlarımızla bu sistemi kurmayı başardık. İnşallah bütün diğer köylerde de bunlar olur. Caydırıcılık açısından, emniyet açısından, halkımızın huzur ve güvenliği açısından çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu bizim için bir başlangıçtı, bundan sonra daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz inşallah” dedi.

Kamera sistemi 50 bin liraya kuruldu
Amaçlarının halkın güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Muhtar Karakoyun, “Kötü niyetli insanlara karşı bir caydırıcılık oluşturmak, suçluları anında saptayabilmektir. Çünkü burada köyümüze giren her noktada kameramız var. Yani bir kişinin; kötü niyetli ya da iyi niyetli olarak köyümüze girdiyse nereden girdiğini ve çıktığını göreceğiz inşallah havadan uçmadığı sürece ve onu adalete teslim edeceğiz.
Normalde 75 bin TL olan sistemin firma yetkilileri tarafından indirim yapılarak 50 bin TL gibi bir maliyetle kurulduğunu söyleyen Muhtar Karakoyun, sistemin kurulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da kendi imkanları ile böyle bir sistemi kuran mahalle sakinlerini tebrik edip hayırlı olması temennisinde bulunarak “Bu sistem özellikle jandarma ekiplerimizin de işini kolaylaştıracaktır. Ancak besihane sahiplerinin de mutlaka besihanelerine kamera sistemi taktırmaları kendi hayvanları, malları ve güvenlikleri açısından önemlidir” dedi.
Karabulut mahallesi sakinleri önümüzdeki günlerde tarlalarından mahsul çalınmalarına karşı güneş enerji sistemiyle çalışan kamera çalışmaları yapmak istediklerini söylediler.

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