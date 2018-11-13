Hayvan kamyonlarında Amerika'ya yolculuk

Göçmen konvoyunun bulunduğu Meksika'nın orta kesimlerindeki Queretaro şehri belediyesi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günü şehre ulaşan 6 bin 531 göçmenin 5 bin 771'inin yolculuğun yeni ayağına başlamak üzere pazar günü kentten ayrıldığı belirtildi.
Hayvan kamyonlarında Amerikan rüyası
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Belediyenin hazırladığı 3 ayrı sığınakta konaklayan göçmenlerin komşu Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrine doğru yola çıktığı bildirildi.
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Zor şartlar altında yolculuklarını sürdüren göçmenlerden bazılarının hayvan taşımacılığında kullanılan kamyonların içinde yol aldıkları görülüyor.
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Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.
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Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.
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Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.
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ABD başkanı Trump, meksika polisi ve ordusunun göçmenleri durduramadığını ifade ederek, acil durum ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.
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