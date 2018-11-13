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Hayvan kamyonlarında Amerika'ya yolculuk

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grubun ABD sınırına doğru tehlikeli ve içler acısı yolculuğu devam ediyor. Göçmenlerden bazılarının hayvan taşımacılığında kullanılan kamyonların içinde yol aldıkları görülüyor. Birleşmiş milletler Orta Amerika'dan göç eden konvoyun 7 bin kişiden oluştuğunu, aralarında 2 bin 300 çocuğunda olabileceğini düşünüyor.

Göçmen konvoyunun bulunduğu Meksika'nın orta kesimlerindeki Queretaro şehri belediyesi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günü şehre ulaşan 6 bin 531 göçmenin 5 bin 771'inin yolculuğun yeni ayağına başlamak üzere pazar günü kentten ayrıldığı belirtildi.

Hayvan kamyonlarında Amerikan rüyası

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Belediyenin hazırladığı 3 ayrı sığınakta konaklayan göçmenlerin komşu Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrine doğru yola çıktığı bildirildi.
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Zor şartlar altında yolculuklarını sürdüren göçmenlerden bazılarının hayvan taşımacılığında kullanılan kamyonların içinde yol aldıkları görülüyor.
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Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.
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Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.
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Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.
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ABD başkanı Trump, meksika polisi ve ordusunun göçmenleri durduramadığını ifade ederek, acil durum ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
göçmen Amerika Orta Amerika

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