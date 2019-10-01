HABER

Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek.

Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek

İSTANBUL, (DHA)- Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek. Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği katkılarıyla, Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen kulübe süsleme atölyesinde çocuklar, AVM tarafından hediye edilen mamalarla sokaktaki patili dostları besleyecek.

Çocuklardaki sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen etkinlik, 5-6 Ekim tarihlerinde çocuk etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Hayvanları korumanın öneminin eğlenceli etkinliklerle vurgulanacağını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Hayvanları Koruma günü kapsamında çocuklar için hayvan dostlarına yuva olacak kulübeleri istedikleri gibi süsleyecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Metro katında gerçekleşecek atölyelerin sonunda her bir çocuğa sokak hayvanlarını beslemeleri için mama paketi hediye edeceğiz. Bu önemli günde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayarak dünyada bizimle birlikte yaşayan dostlarımıza bir katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Venezia Mega Outlet kulübe süsleme atölyeleri, hafta sonu boyunca 14.00-16.00-18.00 saatlerinde üç set halinde düzenlenecek.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Ölüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdıÖlüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölüİzmir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.