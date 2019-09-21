“Hayvan Mezarlığı” ile halk sağlığı korunmaya çalışılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından evcil hayvanlar için Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde telef olan hayvanların zoonoz hastalık bulaştırmaması ve halk sağlığını tehdit etmemesi için “Evcil Hayvan Mezarlığı” oluşturuldu. Mezarlığa şu ana kadar 383 evcil hayvan gömüldü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından evcil hayvanlar için Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde ’hayvan mezarlığı’ oluşturuldu. Bir karaca ile vatandaşlar tarafından Canik ilçesinde telef edilen yaban domuzunun da mezarının bulunduğu hayvan mezarlığında hayvanların mezarları başına, adlarının ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu mezar taşları bulunuyor. Mezarlıkta aralarında maymunun da yer aldığı toplam 383 hayvanın mezarlığı bulunuyor. Yapılan hayvan mezarlığıyla birlikte hayvan ölülerinin halk sağlını tehdit etmeyecek şekilde gömülmesi sağlanıyor.

“Hayvan mezarlığı ile amacımız halk sağlığını korumak ve zoonoz hastalıkların önüne geçmek”

Evcil hayvanların ölülerinin sokaklara ya da çöplere atılmaması gerektiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler, “Evcil hayvan mezarlığı, Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinin bir parçası olarak hizmet veriyor. Bu mezarlıkta sadece evlerde beslenmiş, yaşamlarının bir noktasını ailelerle birlikte geçirmiş hayvanların vatandaşların talebi doğrultusunda gömme işlemini yapıyoruz. Burada şu an itibarıyla 383 hayvanın mezarı bulunuyor. Mezarlık yeri ilerleyen süreçte ihtiyaca göre genişledi. Hayvan mezarlığı, halk sağlığı açısından çok önemli bir konu. Hayvanların zoonoz hastalığının önüne geçmek için bu uygulamayı başlattık. Hayvanların ölümünden sonra çöp istasyonlarına ya da farklı noktalara atılıp, oradaki mevcut hastalıkların, virüslerin, bakterilerin önüne geçmek için ölen hayvanları bir alanda toplamayı hedefledik. Bize gelen hayvanların hepsinin hastalık sonucu öldüğünü düşünerek, virüsün ya da bakterinin önüne geçecek tedbirleri alarak gömme işlemini yapıyoruz. Hem zoonoz hastalıklarının önüne geçmek hem de halk sağlığına katkı vermek anlamında önemli bir çalışma yapıyoruz” dedi.