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Hayvan otlatan Afgan çocuk öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da Afganistan uyruklu çoban Jihad Saflan Hamid (14), ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Gürkan YILMAZ7KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Afganistan uyruklu çoban Jihad Saflan Hamid (14), ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, Kastamonu Merkeze bağlı Çatören köyünde meydana geldi. Orman kesimi ile uğraşan işçiler yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İşçilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemesinde bıçakla öldürüldüğü tespit edilen kişinin köyde çobanlık yapan Jihad Saflan Hamid olduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili köyde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan H.M.'yi (78) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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