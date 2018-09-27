HABER

Hayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 01:16 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) için arama çalışması başlatıldı.

Hayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmedi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) için arama çalışması başlatıldı.
Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, saat 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız'ın yanında Emrah'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Emrah Yıldız'ı bulamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında Emrah Yıldız'a ait hiçbir ize rastlanmadı. Kayıp gencin amcası İsmet Yıldız, Emrah'ın evden ayrılırken üzerinde 4 bin TL parası olduğunu, endişe yaşadıklarını ifade etti. Arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Hayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmediHayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmediHayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmediHayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmedi

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldıKaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı
Sinemanın emekçileri ödüllendirildiSinemanın emekçileri ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de yok çöktü

Kadıköy'de yok çöktü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.