Hayvan otlatan kardeşinin yanına giden genç, geri dönmedi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) için arama çalışması başlatıldı. Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, saat 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız'ın yanında Emrah'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Emrah Yıldız'ı bulamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında Emrah Yıldız'a ait hiçbir ize rastlanmadı. Kayıp gencin amcası İsmet Yıldız, Emrah'ın evden ayrılırken üzerinde 4 bin TL parası olduğunu, endişe yaşadıklarını ifade etti. Arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.

