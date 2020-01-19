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  4. Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Amasya’da hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban Samsun’daki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Asarcık ilçesine sınır olan Amasya’nın Taşova ilçesinin Alçakbel köyünde meydana geldi.

Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

Amasya’da hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban Samsun’daki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Asarcık ilçesine sınır olan Amasya’nın Taşova ilçesinin Alçakbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 23 yaşındaki Özcan Kaya omzuna astığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini bacağından yaraladı. Tüfek omzunda asılı halde amcası Mehmet Kaya tarafından yaralı olarak bulunan Özcan Kaya, yakınları tarafından olay yerine yakın olduğu için Samsun’un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahale ettiği genç çobanın yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

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