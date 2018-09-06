Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Muş’ta hayvan otlatma nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muş-Bingöl karayolu üzerindeki merkeze bağlı Köykent köyünde meydana geldi. Serinova beldesi ve Köykent köyünde ikamet eden aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada yoldan geçtiği sırada tarafları ayırmaya çalışan A.Y. isimli vatandaş silahtan çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 14 kişi de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan 14 yaralıdan birinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden A.Y.’nin cansız bedeninin ise morga kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

