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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Niğde’de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Niğde’de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.
Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Süleyman Ü’nin hayvanlarını Murtaza köyüne ait arazide izinsiz otlatması yüzünden Köy Muhtarı Mükrem Uysal ve köy bekçisi Reşit Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çoban, yanında bulunan tabancayla muhtar ve yanındaki köy bekçisini ruhsatsız tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan Muhtar Mükrem Uysal ve Reşit Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Süleyman Ü. ile yanında bulunan Cumali Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

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