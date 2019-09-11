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Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını ağır yaralayan Kazım T.

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını ağır yaralayan Kazım T. (51), gizlendiği ormanlık alanda yakalandı.
Olay, dün gece Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı köyü Yaylapazarı Mevkii'nde meydana geldi. Kazım T., daha önceden hayvan otlatma nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) ile yakınları Asiye Tatlısoy'un kaldığı eve geldi. Kazım T. ile aile arasında aynı nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Kazım T., tabancayla anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Anne ve oğlunun cansız bedenleri ise yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi.
Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi, düzenlediği operasyonla, gizlendiği ormanlık alanda yakaladı. Jandarmaki sorgusu süren Kazım T., ardından adliyeye sevk edilecek.

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Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı

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