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Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

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