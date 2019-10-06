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Hayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, çobanlık yapan Süleyman Ü.

Hayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, çobanlık yapan Süleyman Ü. tarafından hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada öldürülen köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin, toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Süleyman Ü., hayvanları Murtaza köyüne ait arazide otlatmak istedi. İddiaya göre, köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin, hayvanları izinsiz otlattığı için çoban Süleyman Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü., yanındaki ruhsatsız tabanca ile Uysal ve Şahin'e ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Uysal ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal ve Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Ü. ve olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen Cumali Ü., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER
Muhtar Mükrem Uysal ve Reşit Şahin için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, muhtarlar ve halk katıldı. Uysal ve Şahin'in cenazeleri kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Hayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildiHayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildiHayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildi

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