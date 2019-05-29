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'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada Ali F., amcasının oğlu Kadir F.'yi (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada Ali F., amcasının oğlu Kadir F.'yi (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ali F., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, dün, Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Ali F. ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir F. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali F., kuzenine "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali F. ardından Kadir F.'nin göğsüne av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kadir F., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir F.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kadir F.'nin, Kepez ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. Olay sonrası kaçan Ali F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Ali F.'nin, sorgusunda, yaylanın bekçiliğini yaparken görevden alındığını, alkolün etkisiyle kendisini hala bekçi sandığını söylediği öğrenildi.

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