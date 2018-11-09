Hayvan Parkı’nın yeni gözdeleri: Zebralar

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, Çukurova’nın en büyük ve tek hayvan parkı olan Tarsus Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Parka, 81’inci tür olarak eklenen Madagaskar Çizgi filmindeki zebra Marty’den dolayı çocukların ilgisini çeken zebralar, parkı kısa sürede benimsedi. Aile olarak parka katılan zebralara Zafer, Gonca ve Yağmur adları verilmiş. Zebra ailesi çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, zebraların parka olan ilgiyi arttırdığını belirterek, "Zafer, Gonca ve Yağmur isimli zebralarımız 81’inci tür olarak parkımızda yerini aldı. Anavatanları Afrika olan zebralar büyük ilgi görüyor. Yapılan anketlerde zürafa, fil ve zebra ziyaretçilerimiz tarafından çok isteniyordu.

'ZİYARETÇİ SAYIMIZDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU'

Bunlar içerisinden bu yıl için zebralarımızı aldık. Seneye diğer türleri de almayı hedefliyoruz. Zebralarımız şimdi bir aile olarak geldi ve inşallah sağlıklı bir şekilde burada yaşamını devam ettirip çoğalır. Bundan sonra hedefimiz tür sayımızı daha da artırmak. Ziyaretçi sayımız da geçen yıla oranla yüzde yüz arttı ve şu an 500 bini bulmak üzere. Bu da bizim için mutluluk verici. Vatandaşın talebi de yoğun. Yeni türler görmek istiyorlar ve çalışmalarımız da bu yönde devam edecek. Bir günde ziyaretçi sayısı yaklaşık 2 bin kadar artış gösterdi.

'ÇOCUKLAR ÇİZGİ FİLMDEKİ ZEBRAYI CANLI GÖRMEKTEN MEMNUN OLUYOR'

Madagaskar Çizgi Filmi’nde görünen bir tür olduğu için özellikle çocuklar tarafında yoğun ilgi görüyor" dedi.

Bu arada, parkta tür sayısı 2014 yılında 60 iken, 2018 yılında bu sayı 81’e ulaştı. Hayvan sayısı da 2014 yılında 850 iken, 2018 yılında bin 350’ye yükseldi. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan park, 2017 yılında 262 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayının 2018 yılında 500 bine ulaşması hedefleniyor. Parkın B Grubu Sınıf düzeyinden, en üst düzey olan A Grubu Sınıfı’na yükselmesi için gerekli müracaatlar yapıldı. Çevre duvarının yapımının tamamlanması ile de en üst sınıf hayvanat bahçesi kategorisine geçilmiş olacak. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Tarsus Hayvan Parkı bünyesine zürafa ve fil de dâhil edilecek.