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Hayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

Hayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Rum medyasına konuşan Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, "Atların öldürülerek satıldığına yönelik önüme gelen şikayetler var" dedi. Hükümetin konuyla ilgili adımlar atması gerektiğini belirten Kiriaku, iktidara atlar konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasada satışa sunulduğunu ileri sürdü. Kiriaku, at etlerinin yarısının Güney Kıbrıs'ta yarısının da Kuzey Kıbrıs'ta satıldığını iddia etti.

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Hayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyor

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