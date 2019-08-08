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Hayvan pazarı artık daha kullanışlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi kurban pazarında yaptığı düzenlemelerle hem kurbanlık satıcılarına, hem de vatandaşlara daha modern bir ortam sunuyor.Belediye, kurban bayramı öncesi bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarında da bazı düzenlemeler yaptı.

Hayvan pazarı artık daha kullanışlı

İnegöl Belediyesi kurban pazarında yaptığı düzenlemelerle hem kurbanlık satıcılarına, hem de vatandaşlara daha modern bir ortam sunuyor.
Belediye, kurban bayramı öncesi bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarında da bazı düzenlemeler yaptı. Hem kurbanlık satıcılarına, hem de kurban almak için pazara gelen vatandaşlara daha modern bir alanda hizmet sunmak için yapılan düzenlemeler takdir topladı.
İlave kurbanlık yükleme rampalarından kurban satıcılarının faydalanması için yapılan lavabo ve duşların yenilenmesine, kurban kesim alanı oluşturulmasına, günlük temizlik çalışmalarından pazarın yollarının mıcır dökülerek düzenlenmesine kadar yapılan bütün düzenlemeler, hayvan pazarında daha kaliteli hizmetin sunulmasını sağlıyor.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından birine sahibiz. Burada hem kurbanlık satıcılarımızı, hem de kurbanlık almak için gelen vatandaşlarımızı düşünerek bir dizi düzenlemeler yaptık. Kurban bayramı öncesi ve esnasında vatandaşlarımızın konforunu arttırmaya yönelik çalışmalarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Burada kurbanlık satıcılarımız yaklaşık 1 buçuk boyunca gece gündüz konaklayıp yaşamlarını sürdürüyor. Bunu da düşünerek şartları iyileştirmek istedik. Hayvan pazarı kotralarına elektrik tesisatı kapsamında kombinasyon montajları yapıldı. Yine genel aydınlatma yapıldı ve ayrıca 11 ayrı noktaya konulan santrifüjlere besleme hattı çekilip enerji verildi. Bu alanda kalan satıcı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için duşlara da şofben ve su basıncını arttırmak için hidrofor montajı yapıldı” dedi.
Taban, “Alanda 6 saat greyder ve 6 saat beko-loder çalıştırılarak zemin temizleme işlemi yapıldı. Çıkan moloz da kamyonlarla kaldırılarak üzerine 70 ton çakıl serimi yapılıp düzleme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca her gün sabah ve akşam saatlerinde iş makinelerimizle hayvan pislikleri de alandan temizleniyor. Bu sayede bölgede koku ve kötü görüntünün önlenmesini hedefledik” diye konuştu.

Hayvan pazarı artık daha kullanışlı

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