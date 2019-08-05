Erzincan’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

Pazarda sayılı sayıda satıcı bulunurken, vatandaşlar da kurbanlık almak için pazara henüz uğramıyor. Bayrama kısa bir süre kala pazarın boş olması üreticiyi endişelendiriyor. Pazarda üreticiler için ayrılan hayvan yerlerinin yüzde 80’dan fazlası boş duruyor. Hayvanlarını satmak için çeşitli il ve ilçelerden gelen üreticiler, pazara gelen vatandaşların henüz kurbanlık almadığını, sadece fiyat sorup gittiğini söylüyor. Hayvan satışlarının yok denecek kadar az olduğu pazarın, önümüzdeki günlerde canlanması bekleniyor. Pazarda hayvan fiyatlarında ise geçtiğimiz yıla göre görünür bir artış gözlenmiyor. Pazar yerinde hayvanlarını satmak için bekleyen üreticiler, vatandaşları ucuza kurban almaları için pazarı tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

“Gelen fiyat sorup gidiyor”

Pazarın şu anda boş olduğunu belirten hayvan satıcısı Yakup Aydın, pazara gelip gidenin olmadığını ve durgun olduğunu söyledi. Satışların geçen seneye göre durgun olduğunu ve pazara gelen vatandaşların sadece fiyat sorduğunu vurgulayan Aydın, “Daha zamanı da var ama bekliyoruz. Geçen seneye göre biraz durgun.” dedi.