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Hayvan pazarında ortaya çıkan görüntüler şoke etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs tüm dünyayı etkilerken, Vietnam’da bir hayvan pazarında makasla kesilen kurbağaları ve kafesten kaçmaya çalışan kaplumbağaları gösteren görüntüler, görenleri şok etti. Pandemi uyarılarının tekrar edilmesine rağmen, pazar çalışanlarının koruyucu önemler almadığı da ortaya çıktı.

Hayvan pazarında ortaya çıkan görüntüler şoke etti

Vietnam’da bir hayvan pazarında çekilen görüntüler hayvanlara yapılan kötü muameleyi ve koronavirüs pandemisine rağmen pazarlardaki sağlıksız koşulları ortaya çıkardı. Görüntülerde pazarda satılan kurbağaların bacaklarının makasla kesildiği ve kaplumbağaların kafesten kaçmaya çalıştığı görülürken; tavuk, örnek gibi hayvanların da canlı olarak satıldığı ortaya çıktı. Videoda, pazarda çalışanlarının maske, eldiven, önlük gibi koruyucu ekipman kullanmadığı da ortaya çıktı.

Tüm dünyanın karantina altına girmesine neden olan koronavirüsün, Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında, yarasalardan insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

Görüntülerde kaplumbağaların kafesten kaçabilmek için çırpındığını gösteriyor. İkinci bir salgının tetiklenme riskine rağmen, hayvan pazarlarındaki kötü koşullar devam ediyor.

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Açıkta bırakılan ölü hayvanlar, hijyenik olmayan koşullarda satılıyor

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Görüntülerde, pazar çalışanının kurbağaların derilerini yırtıp, makasla bacaklarını koparttıktan sonra kanlı ve kirli bir sepete attıklarını, yerlerde hayvanların bağırsaklarının yığın olarak durduğu görülüyor.

Başka bir görüntü ise maske,eldiven ve önlük kullanmayan çalışan tarafından balıkların kirli bir zemin üzerinde kafalarının kesildiğini gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, insan ve hayvan sağlığına yönelik risk taşıması nedeniyle bu gibi koşulların kabul edilemez olduğu konusunda uyarıda bulunarak “Gıda kaynaklı mikroplar nedeniyle etin kontaminasyon riskini artırıyor” dedi.

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Satın alınan balıklar, hijyen dışı koşullarda hazırlanıyor

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Dünya Sağlık Örgütü hayvan pazarlarındaki bu tür koşulların ikinci bir pandemi riskini tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulundu.

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Hayvan hakları aktivistleri ise görüntüleri değerlendirerek “ Koşullar ve kesim süreci hayvanlar için dehşet verici. Bunun yanı sıra, işçilere bulaşacak patojenler konusunda da gerçek bir risk oluşutuyor. Çalışanlar, potansiyel olarak enfekte olmuş hayvanlarla ve pazara gelen kalabalıkla temas kuruyor” dedi.

Vietnam pandemi nedeniyle okulları kapatırken, ülkeye gelen ziyaretçilere 14 gün karantina koşulu koydu. Ülkede kayıtlı vaka sayısı 355 ve kayıtlara geçen ölüm sayısı 1.

Ancak hayvan pazarlarında, satışa sunulan hayvanlar hijyenik olmayan koşullarda, açıkta ve yığınlar halinde tutuluyor.

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Pazar çalışanları ise yetersiz koruma ekipmanına sahip.

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Vietnam hükümeti pandemi nedeniyle vahşi hayvan ticaretini yasaklamayı düşünüyor. Ancak yasakların kapsamının ne olacağı henüz net değil.

Vietnam başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Tarım Bakanlığı’nı 1 Nisan’a kadar konuyla ilgili bir plan hazırlamakla görevlendirmişti. Amerika merkezli çevre bilimleri platformu Mongabay, salgın konusunda ülkenin yakaladığı başarı nedeniyle hükümetin bu teklifi yarıda bıraktığını söylüyor.

Pandemi başlangıcından bu yana, en geniş ölçekte yasak uygulayan tek ülke ise Çin. PETA ve Open Cages gibi organizasyonlar, hayvan pazarlarının kapatılması için hükümetlere çağrıda bulunuyor.

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Vietnam’ın hayvan pazarlarına yönelik bir düzenleme yapacağı düşünülse de, kapsamı net değil.

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Hayvan hakları organizasyonu Open Cages CEO’u Connor Jackson “Covid-19, hayvan pazarlarının tehlikeli yerler olduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden hayvan refahını ve insan sağlığını, etkisiz düzenlemelerin eline bırakamayız. Bu tür canlı hayvan pazarlarının yasaklanması, başka bir pandemi riskini belirgin şekilde düşürecektir. Bu pazarların acilen kapanması konusunda Vietnamlı otoriteleri göreve çağırıyoruz” dedi.

Salgın başlangıcında Şubat ve Mart 2020 tarihleri arasında çekilen görüntüler henüz yayınlandı; ancak aktivistler pazarın hala açık olduğunu söylüyor. Vietnam’da bulunan pazarlar henüz kapatılmış değil.

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