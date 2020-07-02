Hayvan pazarında ortaya çıkan görüntüler şoke etti

Vietnam’da bir hayvan pazarında çekilen görüntüler hayvanlara yapılan kötü muameleyi ve koronavirüs pandemisine rağmen pazarlardaki sağlıksız koşulları ortaya çıkardı. Görüntülerde pazarda satılan kurbağaların bacaklarının makasla kesildiği ve kaplumbağaların kafesten kaçmaya çalıştığı görülürken; tavuk, örnek gibi hayvanların da canlı olarak satıldığı ortaya çıktı. Videoda, pazarda çalışanlarının maske, eldiven, önlük gibi koruyucu ekipman kullanmadığı da ortaya çıktı.

Tüm dünyanın karantina altına girmesine neden olan koronavirüsün, Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında, yarasalardan insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

Görüntülerde kaplumbağaların kafesten kaçabilmek için çırpındığını gösteriyor. İkinci bir salgının tetiklenme riskine rağmen, hayvan pazarlarındaki kötü koşullar devam ediyor.

Açıkta bırakılan ölü hayvanlar, hijyenik olmayan koşullarda satılıyor

Görüntülerde, pazar çalışanının kurbağaların derilerini yırtıp, makasla bacaklarını koparttıktan sonra kanlı ve kirli bir sepete attıklarını, yerlerde hayvanların bağırsaklarının yığın olarak durduğu görülüyor.