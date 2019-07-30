Karaca, "Yaklaşan mübarek Kurban Bayramı öncesi sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerimiz oldu. Bayram öncesi ve süresince bu tür bilinçlendirme, bilgilendirme aktivitelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların olumsuzluk gördüğü durumlarda hemen polisi araması gerektiğini dile getiren Karaca, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için yaya devriye uygulamalarına da devam edeceklerini aktardı.

Besicilerden Tansel Avınca ise polisin güzel bir uygulama yaptığını ifade ederek, "Sahte paranın ne şekilde olduğunu vatandaşlara anlatıyorlar. Ekipler bu konularda bizlere yardımcı oluyor. Pazarda maalesef sahte para oluyor. Burada sahte parayı ayırt etmek biraz zor oluyor çünkü para deste şeklinde geliyor. Bazı arkadaşlarımız bu konularda bilinçsiz. Polis ekiplerinin de bunlara fırsat vermemesi lazım. İşlerimiz iyi değil, ondan dolayı parayı geldiği gibi alıyoruz ama vatandaşların dikkatli olması lazım." dedi.

