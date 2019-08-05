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Hayvan pazarında "sahte para" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarında, broşür dağıtarak satıcıları sahte para konusunda uyardı

Van Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları çalışma kapsamında, Van-Özalp kara yolundaki hayvan pazarında, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Kurbanlık satışı yapanlarla bir araya gelen polisler, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülmek istenen sahte paralara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları da anlattı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı çalışma ile bazı suç örgütlerinin vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Hayvan satıcılarından Kamuran Taşi, daha önce sahte para nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtti.

Yoğunluktan dolayı parayı kontrol etme ikanı bulamadıklarını aktaran Taşi, şöyle konuştu:

"Buraya kadar gelip sahte para konusunda uyarılarda bulundukları için güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Yüksek miktarda hayvan satışı sırasında gerçek paranın arasına sahte para ekleniyor. Bana geçen yıl 600 lira sahte para verildi. Polislerin bu uygulaması çok iyi. Allah onlardan razı olsun. Bizde çok dikkatli olmaya çalışacağız."

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